L'armée tue deux soldats saoudiens à Jizan [01/مايو/2017]



JIZAN, 01 Mai (SABA) - L'armée et les forces populaires ont abattu deux soldats saoudiens et ont frappé les sites militaires dans les provinces de Jizan et Najran, un responsable militaire a déclaré à Saba lundi.



Les soldats tués étaient au site militaire d'Al Faraidhah et un véhicule militaire saoudien a été bombardée dans le même site de Jizan.



En outre, l'artillerie des forces yéménites a pilonné des groupes de soldats saoudiens dans des sites militaires d'Al Ashah et du colline d'Al Masfawf à Jizan.



Pendant ce temps, l'artillerie des forces nationales ont également bombardé d'autres groupes dans les sites militaires du camp d'Al Talah, Rajla et Al Makhrawqa dans la province de Najran, a ajouté le responsable.



AS/AS



SABA