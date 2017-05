Des mercenaires rémunérés par les Saoudiens tués à Taiz [01/مايو/2017]



TAIZ, 01 Mai (SABA) - Un certain nombre de mercenaires pro-agression saoudienne ont été tués et d'autres blessés lorsque les forces de l'armée et des comités populaires ont pu repousser une tentative d'infiltration dans la ville de Taiz, un responsable militaire a déclaré à Saba lundi.



Les mercenaires ont été tués alors qu'ils tentaient de se déplacer vers la rue d'Al Arba'ain a ajouté le responsable.



AS/AS



