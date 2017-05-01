محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجراءات إستلام وتسليم المنطقة العسكرية الخامسة بين السلف والخلف الحديدة - سبأ :



جرى بقيادة المنطقة العسكرية الخامسة اليوم إجراءات الإستلام والتسليم بين القائد السلف اللواء سعيد الحريري والقائد الخلف اللواء يوسف حسن إسماعيل المداني قائد المنطقة العسكرية الخامسة.





وخلال إجراءات الإستلام والتسليم التي حضرها عدد من القيادات العسكرية والأمنية .. عبر اللواء سعيد الحريري عن الشكر والتقدير لقادة وضباط وصف وجنود المنطقة العسكرية الخامسة وجهودهم في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره وسيادته وحريته وكرامته .. متمنيا لقائد المنطقة العسكرية الخامسة التوفيق في مهامه الجديدة المكلف بها بما يعزز من دور القوات المسلحة في ميدان العمل والمواجهة ضد قوى العدوان السعودي الأمريكي.



فيما أكد قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء يوسف المداني أن كافة منتسبي المنطقة من الضباط والصف والجنود سيظلون عند مستوى ثقة الشعب بهم في تنفيذ كافة ما يسند إليهم من مهام وواجبات في حماية السيادة الوطنية والإسهام الفاعل إلى جانب المؤسسة الأمنية في حماية وحراسة المنشآت الإقتصادية والحيوية الهامة من عبث المخربين وكل من يحاول زعزعة الأمن والإستقرار.

سبـأ [01/مايو/2017]سبـأ