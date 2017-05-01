محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر تدشن العمل بنظام البطاقة السلعية صنعاء - سبأ :



دشنت مؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر العمل بنظام البطاقة السلعية.





وفي التدشين استعرض رئيس مجلس إدارة المؤسسة رئيس التحرير أبوبكر عبدالله جهود قيادة المؤسسة من أجل ضمان المشروع الذي سيعل على تخفيف الأعباء المعيشية لموظفي المؤسسة كما غيرهم من موظفي مؤسسات الدولة والتي تفاقمت جراء إستمرار العدوان السعودي الأمريكي الهمجي على اليمن والحصار المفروض على الشعب اليمني.





وعبر عن شكره وتقديره لفريق العمل في انجاز هذه المهمة خلال الفترة الماضية.



من جهته دعا مدير عام استقرار الأسواق بوزارة الصناعة والتجارة منذر الشرجبي كافة المؤسسات إلى إستيفاء الإجراءات بشكل منظم .. لافتاً إلى أن البطاقة السلعية تأتي لتخفيف معانات الموظفين وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان.





فيما أكد نائب المدير العام لمؤسسة أبو نبيل القرماني للتجارة والإستثمار علي القرماني أن القسائم عبارة عن أموال يستلمها موظفي الدولة ولهم حرية شراء أي منتج من المولات والسوبر ماركات المحددة لتشمل الخدمة كافة موظفي القطاعات الحكومية والمختلط .



وأشار إلى أن هذه الخدمة ستسهم في رفع معانات الموظفين ودعم الحكومة كحل لأزمة السيولة وصعوبة صرف المرتبات وعدم توفر السيولة النقدية لدى البنك المركزي اليمني.

سبـأ [01/مايو/2017]سبـأ