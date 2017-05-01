محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم طلاب ومعلمي مدرسة النور حمير في وصاب العالي بذمار ذمار- سبأ :



كرم وكيل محافظة ذمار أحمد مرشد الحميري اليوم طلاب ومعلمي مدرسة النور حمير الأساسية الثانوية بمديرية وصاب العالي بمناسبة عيد العمال العالمي.



وفي التكريم أشاد الوكيل الحميري بجهود أعضاء هيئة التدريس في المدرسة وكل المعلمين في إطار المحافظة وصمودهم وثباتهم في أعمالهم رغم التحديات وانقطاع الرواتب حرصا منهم على مستقبل الطلاب.



ولفت إلى أن تكريم المعلمين والطلاب يعد ترجمة لأهمية التعليم في نظر الحكومة والمجتمع باعتباره الركيزة الأساسية للنماء والتطور والعبور إلى المستقبل .. مؤكدا أهمية أن يدرك المجتمع دوره تجاه المعلمين خصوصا ممن تأثروا بشكل مباشر بسبب العدوان والحصار.



وألقيت خلال الحفل كلمات أشارتا إلى أهمية دور المعلمين في إستمرار العملية التعليمية وانجاز الخطة التعليمية حرصا على مستقبل الطلاب.



وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب المبرزين وأعضاء هيئة التدريس في المدرسة.

سبـأ [01/مايو/2017]سبـأ