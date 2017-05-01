ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 01 - مايو - 2017 الساعة 08:07:36م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور محافظة ريمة
زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى ومعه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس غالب مطلق ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان حمود جليدان اليوم مح
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 28فلسطينيا في الضفة والقطاع والقدس المحتلة ومستوطن يدهس طفلا وسط الخليل
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت 28 مواطنا في الضفة وقطاع غزة والقدس..
إجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش آلية التعامل بالبطاقة السلعية في المولات التجارية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، الملاحظات المقدمة من مالكي المولات حول آلية التعامل بالبطاقة السلعية لموظفي الدولة في القطاعين العام والخاص.
محافظ الحديدة يدشن بطولة الصمود للمحافظات لكرة الطائرة الشاطئية 
دشن محافظ الحديدة حسن احمد الهيج ومعه نائب مدير مكتب الشباب والرياضة سرحان قائد  اليوم على شواطى محافظة الحديدة  منافسات بطولة الصمود الاولى  لكرة الطائرة الشاطئية والتي ينظمها إتحاد فرع كرة الطائرة بمحافظة الحديدة  وبإشراف ودعم وزارة الشباب والرياضة.
آخر الأخبار:
تكريم طلاب ومعلمي مدرسة النور حمير في وصاب العالي بذمار
إنتخاب رئيس الإتحاد اليمني للتنس عضوا في المكتب التنفيذي للإتحاد العربي للاسكواش
وكالة الأنباء سبأ تدشن توزيع البطائق السلعية على عدد من موظفي المركز الرئيسي
مؤسسة المياه والصرف الصحي بالحديدة تدشن موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تكريم طلاب ومعلمي مدرسة النور حمير في وصاب العالي بذمار
[01/مايو/2017]
ذمار- سبأ :

كرم وكيل محافظة ذمار أحمد مرشد الحميري اليوم طلاب ومعلمي مدرسة النور حمير الأساسية الثانوية بمديرية وصاب العالي بمناسبة عيد العمال العالمي.

وفي التكريم أشاد الوكيل الحميري بجهود أعضاء هيئة التدريس في المدرسة وكل المعلمين في إطار المحافظة وصمودهم وثباتهم في أعمالهم رغم التحديات وانقطاع الرواتب حرصا منهم على مستقبل الطلاب.

ولفت إلى أن تكريم المعلمين والطلاب يعد ترجمة لأهمية التعليم في نظر الحكومة والمجتمع باعتباره الركيزة الأساسية للنماء والتطور والعبور إلى المستقبل .. مؤكدا أهمية أن يدرك المجتمع دوره تجاه المعلمين خصوصا ممن تأثروا بشكل مباشر بسبب العدوان والحصار.

وألقيت خلال الحفل كلمات أشارتا إلى أهمية دور المعلمين في إستمرار العملية التعليمية وانجاز الخطة التعليمية حرصا على مستقبل الطلاب.

وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب المبرزين وأعضاء هيئة التدريس في المدرسة.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
وكالة الأنباء سبأ تدشن توزيع البطائق السلعية على عدد من موظفي المركز الرئيسي
مؤسسة المياه والصرف الصحي بالحديدة تدشن موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت
الشركات الأمنية الخاصة تحتفي بعيد العمال العالمي بالعاصمة صنعاء
انطلاق حملة تغريدات مساء اليوم لكشف جرائم العدوان بحق العمال في اليمن
إستفادة أكثر من أربعة آلاف من خدمات مستشفى العر بالحيمة الداخلية بصنعاء
بدء دورة تدريبية حول إدارة النزاعات وبناء السلام بمحافظة إب
محافظ الحديدة يكرم منتخب الحديدة الحائز على بطولة كأس الصمود للكرة الطائرة الشاطئية
اطلاق سراح 27 سجينا من المغرر بهم بمحافظة تعز
رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور محافظة ريمة
مبادرة نساء اليمن في مواجهة العدوان ومبادرة إبداع بلا حدود تحيي اليوم العالمي للعمال
العدوان السعودي على اليمن
انطلاق حملة تغريدات مساء اليوم لكشف جرائم العدوان بحق العمال في اليمن
[01/مايو/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل استهداف المواطنين ومقومات الحياة في عدة محافظات
[01/مايو/2017]
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في كسر محاولة تقدم باتجاه الأربعين بتعز
[30/أبريل/2017]
قبائل مخلاف السُمل بمديرية عتمة بذمار تعلن استمرار النفير العام
[30/أبريل/2017]
قنص جنديين سعوديين وتدمير آلية عسكرية ودك عدد من مواقع العدو بجيزان ونجران
[30/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by