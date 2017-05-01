رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنتخاب رئيس الإتحاد اليمني للتنس عضوا في المكتب التنفيذي للإتحاد العربي للاسكواش صنعاء - سبأ :



فاز رئيس الاتحاد اليمني العام للتنس والاسكواش محمد رزق الصرمي بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للاسكواش والتي جرت أمس في العاصمة المصرية القاهرة وذلك للدورة الانتخابية 2017 – 2021م.



جاء فوز الصرمي بعضوية المكتب التنفيذي بالتزكية في الانتخابات التي شهدت التجديد بالتزكية لرئيس الاتحاد المصري للاسكواش عصام خليفة كرئيس للاتحاد العربي للدورة الثالثة على التوالي.



كما فاز بمنصب نائب الرئيس كل من الدكتور حسام بركات من الأردن ووليد الصميعى من الكويت بعد إجراء إنتخابات على منصب نائب الرئيس فيما انضم الدكتور على جهاد من العراق والذي ترشح لمنصب نائب الرئيس إلى عضوية المكتب التنفيذي بعد حصوله على أقل الأصوات مع كل من عامر العسيلى من فلسطين باعتباره عضو دائم، بالإضافة إلى عضوية كل من محمد رزق الصرمي من اليمن، سامر الخطيب من السعودية، ظافر كبارة من لبنان، ويوسف المالكي من قطر والذين ترشحوا على منصب العضوية ونجحوا بالتزكية.

سبـأ [01/مايو/2017]سبـأ