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وكالة الأنباء سبأ تدشن توزيع البطائق السلعية على عدد من موظفي المركز الرئيسي
[01/مايو/2017]
صنعاء - سبأ :

 دشنت وكالة الأنباء اليمنية سبأ اليوم توزيع البطائق السلعية على عدد من موظفي المركز الرئيسي كمرحلة أولى.

وأشار رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ – رئيس التحرير ضيف الله الشامي إلى أن توزيع البطائق السلعية على عدد من الموظفين خطوة إيجابية لتخفيف أوضاعهم الإنسانية التي يمرون بها جراء إستمرار العدوان والحصار.

وأكد حرص قيادة الوكالة على رعاية الموظفين وتقديم كلما من شأنه تحسين أوضاعهم المعيشية وخاصة خلال المرحلة الصعبة والإستثنائية التي تمر بها البلاد.

ولفت الشامي إلى أن قيادة الوكالة تتابع الجهات ذات العلاقة لإستكمال المرحلة الثانية من توزيع البطائق السلعية لموظفي الوكالة والإسهام في تحسين معيشتهم وخاصة قبل حلول شهر رمضان المبارك .

وأشاد بجهود قيادة وزارة الصناعة والتجارة ومقدمي الخدمات الغذائية من الشركات والتجار الذين ساهموا في تسهيل إجراءات إخراج البطائق السلعية وتوزيعها على الموظفين رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

سبـأ
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