محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة المياه والصرف الصحي بالحديدة تدشن موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت





دشنت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة الحديدة اليوم موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي "فيس بوك، تويتر" ، والذي تسعى من خلاله تعزيز التواصل مع كافة المواطنين بالمحافظة عبر رابط :" www.hodeidah-wslc.com ".



وأكد مدير المؤسسة زيد الكحلاني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) حرص المؤسسة على تقديم أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات لخدمة المواطنين في المحافظة بما يضمن التواصل المستمر والفعال بين المواطنين والمؤسسة.



وأشار إلى أن المؤسسة تهدف من خلال تدشين هذه الخدمة إلى إحاطة المواطنين بالتفاصيل حول المياه والصرف الصحي بالمحافظة كمبادرة منها لإشراك المواطن في تحديد مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسة وأن يكونوا على إطلاع بالمعوقات التي تواجهها والمشاركة في إيجاد الحلول اللازمة لإستمرار المؤسسة في أداء خدماتها لما فيه المصلحة العامة.



وأشار الكحلاني إلى أن الموقع الإلكتروني يعد نافذة جديدة تخدم المستفيدين في المحافظة بالدرجة الأولى، حيث تتيح لهم فرصة الإطلاع على المعلومات وإيصال الشكوى للمؤسسة وتلقي الردود عليها .. لافتا إلى أنه سيتم العمل مستقبلا على إدخال خدمة الإستفسار عن كيفية الإشتراك في خدمات المياه والرسوم المقررة قانونا لذلك وكذا الإستفسار عن فواتير المياه وقيمة الاستهلاك الشهري للمستخدم.



ودعا مدير المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي المواطنين إلى التفاعل البناء وخلق شراكة حقيقة مع مؤسسة المياه والصرف الصحي للإرتقاء بالخدمات التي تمس حياتهم اليومية وضمان إستمرارها خصوصا في ظل الأوضاع الإستثنائية التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان السعودي الأمريكي منذ أكثر من عامين.

سبأ [01/مايو/2017] الحديدة - سبأ:سبأ