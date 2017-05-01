محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الشركات الأمنية الخاصة تحتفي بعيد العمال العالمي بالعاصمة صنعاء





نظمت نقابة عمال الشركات الأمنية الخاصة بالعاصمة صنعاء اليوم حفل تكريمي لعمال وعاملات الشركات الأمنية.



وفي الحفل الذي حضره مستشار الرئاسة عبدالعزيز الترب وأمين عام إتحاد نقابات عمال اليمن علي بامحيسون هنأ وكيل وزارة الشئون الإجتماعية والعمل عبده الحكيمي العمال في كافة الجهات والقطاعات بمناسبة عيد العمال العالمي.



وثمن جهود وصمود العمال في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار وكذا إنقطاع الرواتب التي تسبب بها العدوان بقيادة السعودية.



وأشار إلى تعرض عدد كبير من العمال من قتل وجرح وهم في مرافق العمل والإنتاج وكذا فقد مئات الآلاف من العمال لمصدر رزقهم مما تسبب ذلك في كارثة إنسانية.



بدوره أكد مدير عام إتحاد الغرف التجارية الصناعية محمد قفلة، وقوف الإتحاد مع العمال في مختلف الظروف وكافة القضايا الحقوقية وغيرها .. مهنئا جميع العمال في عموم المحافظات.



فيما أشار ممثل منظمة العمل الدولية علي دهاق إلى أن الإحتفال بالعمال يأتي عرفانا بدورهم وتضحياتهم في تأدية واجبهم في مرافق العمل والإنتاج رغم الظروف المعيشية الصعبة .



من جهته أشار رئيس إتحاد نقابات العمال بأمانة العاصمة الدكتور رفعت حسن ورئيس نقابة الشركات الخاصة والأمنية عبدالسلام مذكور إلى دور العمال في البناء والتنمية وما يقدموه من تضحيات للنهوض بالوطن.



واستعرضا الأوضاع الإنسانية الصعبة لعمال الجمهورية ومعاناتهم التي تزداد سوءً جراء إنقطاع المرتبات لأكثر من ثمانية أشهر جراء العدوان والحصار.



حضر التكريم عدد من أعضاء مجلس الشورى ورئيس إتحاد المعاقين عثمان الصلوي ومدير مكتب الشئون الإجتماعية والعمل بأمانة العاصمة مجيب الفاتش وعدد من رؤساء النقابات والاتحادات العامة والقيادات النقابية.

سبأ [01/مايو/2017] صنعاء - سبأ:سبأ