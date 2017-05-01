محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إستفادة أكثر من أربعة آلاف من خدمات مستشفى العر بالحيمة الداخلية بصنعاء





إستفاد أربعة آلاف و26 مواطن من خدمات مستشفى العر بمديرية الحيمة الداخلية بمحافظة صنعاء خلال الربع الأول من العام الجاري.



وأوضح تقرير صادر عن المستشفى تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن ألف و659 حالة إستفادت من قسم العيادات الخارجية و 465 من قسم الطوارئ و 23 من قسم الولادة وست حالات من العمليات 32 حالة من قسمي الجراحة والرقود.



وأشار التقرير إلى أن أقسام خدمات الرعاية الصحية الأولية قدمت خدمات لـ 828 حالة ، كما إستفاد ألف و12 مواطن من الأقسام التشخيصية.



وأوضح مدير المستشفى الدكتور ناصر العجيلي أن زيادة أعداد المستفيدين من خدمات المستشفي يعود إلى تجويد الخدمات التي يتم يقدمها المستشفى للنزلاء وكذا إستحداثه لأقسام جديدة .

سبأ [01/مايو/2017] صنعاء - سبأ:سبأ