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إندلاع أعمال شغب في باريس خلال مسيرات بمناسبة يوم العمال العالمي
[01/مايو/2017] باريس – سبأ :


إندلعت في العاصمة الفرنسية باريس اليوم الاثنين أعمال شغب خلال مسيرات نقابية تقليدية بمناسبة يوم العمال العالمي، استخدمت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع.

وذكرت قناة (بي اف ام) التلفزيونية الفرنسية ان أعمال الشغب وقعت خلال المسيرات التي تحركت في شوارع القسم الشرقي من العاصمة من ساحة الجمهورية وحتى ساحة الأمة .. مؤكدة اصابة شرطيين بجروح أثناء تفريق الاحتجاجات .

وأوضحت القناة أن معظم الشباب المتظاهرين المشاركين في المسيرات القوا الحجارة وقنابل المولوتوف على عناصر شرطة مكافحة الشغب .

وأضافت أن الدخان المسيل للدموع غطى أجواء ساحة الباستيل وأن الشرطة تمكنت من تفريق الحشود، وإبعاد أكثر المتظاهرين عدوانية.

واشارت القناة التلفزيونية الفرنسية الى أن الشرطة أحاطت بنحو 150 من المتظاهرين، فيما لم ترد معلومات عن وجود معتقلين حتى اللحظة.

سبأ
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