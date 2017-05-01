محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل بدء دورة تدريبية حول إدارة النزاعات وبناء السلام بمحافظة إب





بدأت اليوم بمحافظة إب دورة تدريبية حول إدارة النزاعات وبناء السلام ينظمها التحالف المدني بالمحافظة ممثل بجمعية البيئة والتنمية الاجتماعية و إتحاد نساء اليمن وجمعية سما للتنمية والتمكين بالشراكة مع منظمة شركاء اليمن برنامج تعزيز المشاركة المجتمعية في المناصرة والحوار.



تهدف الدورة التي تعقد تحت شعار إب مدينة السلام و تستهدف 12 شاب وشابه من المجلس الشبابي لمديريتي المشنة والظهار خلال أربعة أيام إلي إكساب المشاركين مهارات وتقنيات إدارة النزاعات والتعايش وبناء السلام والتيسير ورفع الوعي المجتمعي حول رسائل السلام .



وفي الافتتاح أشاد وكيل المحافظة الدكتور أشرف المتوكل بتنفيذ مثل هذه الدورات النوعية بمحافظة إب السلام .. مؤكداًُ أن ثقافة السلام تهم كافة شرائح المجتمع وأبناء المحافظة.



وحث المشاركين على الاستفادة من الدورة التدريبية للقيام بدورهم في المجتمع للمساهمة الفعالة بحفظ أمن واستقرار المحافظة والتعايش السلمي .. مشيرا إلى دعم ومساندة السلطة المحلية لهذه التحالفات والدورات الهامة. خصوصا في الوقت الراهن بما يحقق التوعية المجتمعية من أجل الوطن .



فيما أوضح مدرب الدورة المحامي أحمد محمد المطري أن المشاركين سيقومون عقب الدورة التدريبية بعقد لقاء مجتمعي لكافة شرائح المجتمعات المحلية لنشر الرسائل التوعوية والإرشادية بطرق صحيحة وهادفة إلي تعزيز إستقرار المحافظة والوطن .



من جانبه أشاد ممثل منظمة شركاء اليمن عصام العمراني بمستوى الإعداد والتنسيق لهذه الدورة من قبل الشركاء بمحافظة إب وتعاون قيادة السلطة المحلية في تقديم التسهيلات اللازمة لفريق العمل التي ستباشر عملها في الميدان لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة منها.

سبأ [01/مايو/2017] إب - سبأ:سبأ