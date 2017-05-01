ثقافة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وفاة المؤرخ والمفكر التونسي محمد الطالبي عن 95 عاماً





توفي اليوم الاثنين في تونس المؤرخ والمفكر التونسي محمد الطالبي عن 95 عاماً بعد حياة ادبية وثقافية حافلة .



وولد الطالبي في العام 1921م في العاصمة التونسية وتلقى علومه بالمدرسة الصادقية العريقة في تونس ثم في جامعة السوربون بباريس، وهو مجاز في اللغة العربية ودكتور في مادة التاريخ وكان احد مؤسسي الجامعة التونسية الحديثة.



وكان المفكر الراحل اول عميد لكلية الآداب بتونس العام 1955م وكتب هذا المثقف الكبير 30 مؤلفاً والمئات من المقالات بالعربية والفرنسية، وحاز عليها العديد من الجوائز.



ونال الطالبي أرفع الأوسمة الثقافيّة والفخرية من دول عديدة بينها تونس وفرنسا وأسبانيا وإيطاليا وألمانيا والسويد.



وتولى رئاسة المجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون بقرطاج عام 2011م وأسس الجمعية الدولية للمسلمين القرآنيين عام 2012م.



من آخر مؤلفاته أمة الوسط العام 1996م ومرافعة من أجل إسلام معاصر 1998م الإسلام .. حرية وحوار العام 1999م كونية القرآن 2002م ليطمئن قلبي 2010م ديني الحريّة 2011م.

سبأ [01/مايو/2017] تونس – سبأ :سبأ