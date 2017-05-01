ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 01 - مايو - 2017 الساعة 07:35:44م
رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور محافظة ريمة
زار الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى ومعه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور حسين مقبولي ووزير الإدارة المحلية علي بن علي القيسي ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس غالب مطلق ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات جليدان حمود جليدان اليوم مح
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 28فلسطينيا في الضفة والقطاع والقدس المحتلة ومستوطن يدهس طفلا وسط الخليل
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت 28 مواطنا في الضفة وقطاع غزة والقدس..
إجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش آلية التعامل بالبطاقة السلعية في المولات التجارية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، الملاحظات المقدمة من مالكي المولات حول آلية التعامل بالبطاقة السلعية لموظفي الدولة في القطاعين العام والخاص.
محافظ الحديدة يدشن بطولة الصمود للمحافظات لكرة الطائرة الشاطئية 
دشن محافظ الحديدة حسن احمد الهيج ومعه نائب مدير مكتب الشباب والرياضة سرحان قائد  اليوم على شواطى محافظة الحديدة  منافسات بطولة الصمود الاولى  لكرة الطائرة الشاطئية والتي ينظمها إتحاد فرع كرة الطائرة بمحافظة الحديدة  وبإشراف ودعم وزارة الشباب والرياضة.
آخر الأخبار:
مؤسسة المياه والصرف الصحي بالحديدة تدشن موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت
الشركات الأمنية الخاصة تحتفي بعيد العمال العالمي بالعاصمة صنعاء
انطلاق حملة تغريدات مساء اليوم لكشف جرائم العدوان بحق العمال في اليمن
إستفادة أكثر من أربعة آلاف من خدمات مستشفى العر بالحيمة الداخلية بصنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
محافظ الحديدة يكرم منتخب الحديدة الحائز على بطولة كأس الصمود للكرة الطائرة الشاطئية
[01/مايو/2017] الحديدة - سبأ:


كرم محافظ الحديدة حسن الهيج ومعه وكيل المحافظة لشؤون الشباب صدام ناصر منتخب الحديدة للكرة الطائرة الشاطئية الحائز على لقب بطولة كأس الصمود.

وتوج منتخب الحديدة بكأس البطولة بعد تغلبه اليوم في المباراة النهائية على منتخب تعز بشوطين دون رد، وحل منتخب الحديدة في المركز الثالث بعد فوزه على منتخب إب.

جاء تحقيق منتخب الحديدة للبطولة بفضل تألق لاعبيه خالد مقبولي وطارق شرف اللذان استطاعا ترجمة تفوقهما على لاعبي منتخب تعز نزار الجلال وهاني مهيوب.

وفي التكريم اشار محافظ الحديدة حسن الهيج إلى أن البطولة التي شهدت مشاركة 11 منتخب جسدت التلاحم الوطني والاصطفاف الرياضي ضد العدوان واثبتوا انهم ضد أي تهديد يستهدف محافظة الحديدة وأبناءها .

من جهتة أعلن وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب والرياضة صدام ناصر عن تقديم دعم لمنتخب الحديدة الحائز على البطولة بمبلغ 100 الف ريال.

حضر ختام البطولة نائب مدير مكتب الشباب والرياضة سرحان قائد ورئيس فرع اتحاد الكرة الطائرة بالحديدة عبدالله السري.

سبأ
  المزيد من (محلي)
مؤسسة المياه والصرف الصحي بالحديدة تدشن موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت
الشركات الأمنية الخاصة تحتفي بعيد العمال العالمي بالعاصمة صنعاء
انطلاق حملة تغريدات مساء اليوم لكشف جرائم العدوان بحق العمال في اليمن
إستفادة أكثر من أربعة آلاف من خدمات مستشفى العر بالحيمة الداخلية بصنعاء
بدء دورة تدريبية حول إدارة النزاعات وبناء السلام بمحافظة إب
اطلاق سراح 27 سجينا من المغرر بهم بمحافظة تعز
رئيس المجلس السياسي الأعلى يزور محافظة ريمة
مبادرة نساء اليمن في مواجهة العدوان ومبادرة إبداع بلا حدود تحيي اليوم العالمي للعمال
تدشين تطبيق نظام التقويم الوطني بمحافظة صنعاء
تكريم أوائل الطالبات بمدرسة بلقيس للبنات بمديرية شبام كوكبان بالمحويت
العدوان السعودي على اليمن
انطلاق حملة تغريدات مساء اليوم لكشف جرائم العدوان بحق العمال في اليمن
[01/مايو/2017]
طيران العدوان السعودي يواصل استهداف المواطنين ومقومات الحياة في عدة محافظات
[01/مايو/2017]
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في كسر محاولة تقدم باتجاه الأربعين بتعز
[30/أبريل/2017]
قبائل مخلاف السُمل بمديرية عتمة بذمار تعلن استمرار النفير العام
[30/أبريل/2017]
قنص جنديين سعوديين وتدمير آلية عسكرية ودك عدد من مواقع العدو بجيزان ونجران
[30/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by