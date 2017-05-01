محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ الحديدة يكرم منتخب الحديدة الحائز على بطولة كأس الصمود للكرة الطائرة الشاطئية





كرم محافظ الحديدة حسن الهيج ومعه وكيل المحافظة لشؤون الشباب صدام ناصر منتخب الحديدة للكرة الطائرة الشاطئية الحائز على لقب بطولة كأس الصمود.



وتوج منتخب الحديدة بكأس البطولة بعد تغلبه اليوم في المباراة النهائية على منتخب تعز بشوطين دون رد، وحل منتخب الحديدة في المركز الثالث بعد فوزه على منتخب إب.



جاء تحقيق منتخب الحديدة للبطولة بفضل تألق لاعبيه خالد مقبولي وطارق شرف اللذان استطاعا ترجمة تفوقهما على لاعبي منتخب تعز نزار الجلال وهاني مهيوب.



وفي التكريم اشار محافظ الحديدة حسن الهيج إلى أن البطولة التي شهدت مشاركة 11 منتخب جسدت التلاحم الوطني والاصطفاف الرياضي ضد العدوان واثبتوا انهم ضد أي تهديد يستهدف محافظة الحديدة وأبناءها .



من جهتة أعلن وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب والرياضة صدام ناصر عن تقديم دعم لمنتخب الحديدة الحائز على البطولة بمبلغ 100 الف ريال.



حضر ختام البطولة نائب مدير مكتب الشباب والرياضة سرحان قائد ورئيس فرع اتحاد الكرة الطائرة بالحديدة عبدالله السري.

سبأ [01/مايو/2017] الحديدة - سبأ:سبأ