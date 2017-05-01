محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اطلاق سراح 27 سجينا من المغرر بهم بمحافظة تعز





جرى بمحافظة تعز اليوم اطلاق سراح 27 سجيناً من المغرر بهم من قبل تحالف العدوان ممن قضوا فترة الأحكام المقرة ضدهم أو الذين ظهروا وجاهروا بندمهم على ما ارتكبوه ضد الوطن وامنه واستقراره بعد قضائهم في السجن فترات متفاوتة من الأحكام.



وأكد محافظ تعز عبده الجندي أن التوجيهات العليا شددت على ضرورة زيارة السجون والنظر في أوضاع السجناء وإطلاق سراح كل من لم يثبت عليه الجرم المنسوب اليه.



وقال" نحن دعاة أمن واستقرار وبناء ولسنا معولا للهدم والتدمير والتخريب".. مهيبا ببقية السجناء أن يراجعوا انفسهم والعودة إلى حضن الوطن.



وأضاف" إن قضيتنا هو العدوان والحصار وأن ملامح الحرب أصبحت في نهايتها وأن ظهور صراعات قوى العدوان بدأت اكثر وضوحا وهي تباشير النهاية الحتمية لكل عدوان ظالم".. لافتا إلى أنه سيتم إطلاق سراح دفع أخرى تباعاً.

سبأ [01/مايو/2017] تعز - سبأ:سبأ