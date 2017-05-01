عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الشرطة البريطانية تعتقل ثلاث فتيات شرق لندن للاشتباه بتحضيرهن لعمل إرهابي





إعتقلت وحدة مكافحة الارهاب في شرطة العاصمة البريطانية لندن اليوم الاثنين ثلاث فتيات اثنتان 18 عاماً والاخرى 19 عاماً للاشتباه في تحضيرهن لاعمال ارهابية.



وقالت الشرطة البريطانية في بيان لها انها نفذت أوامر تفتيش صباح اليوم فى ثلاثة عناوين شرق العاصمة .



وأوضحت ان الفتيات اعتقلن للاشتباه فى التحضير لاعمال ارهابية والتحريض عليها بموجب الفصل 41 من قانون الارهاب .. مشيرة الى انهن الآن قيد الاحتجاز في احد مراكز الشرطة خارج لندن.



وجاء هذا الاعتقال في إطار العملية الحالية التي تقودها المخابرات البريطانية بعد حادث إطلاق النار على فتاة تبلغ من العمر 21 عاماً واصابتها من قبل الشرطة.



وخرجت المتهمة من مستشفى بلندن، حيث كانت تحت حراسة من الشرطة المسلحة، يوم الاحد وتم اعتقالها على الفور.

سبأ [01/مايو/2017] لندن – سبأ:سبأ