عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل كوريا الشمالية تؤكد استعدادها لإجراء تجربة نووية سادسة





أكدت كوريا الشمالية اليوم الاثنين استعدادها للقيام بتجربة نووية سادسة في أي وقت رداً على اي اجراءات تتخذها الولايات المتحدة ضدها، في الوقت الذي تشهد شبه الجزيرة الكورية تصعيداً في التوتر.



وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان بثته وكالة الانباء الرسمية الكورية الشمالية إن بلاده "على استعداد تام للرد على أي خيار تتخذه الولايات المتحدة".



وأكد المتحدث أن بيونغ يانغ سيواصل زيادة قدراته على صعيد "الضربات النووية الاستباقية" ما لم تتخل واشنطن عن سياساتها العدوانية.



واوضح المتحدث أن "إجراءات جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية لتعزيز القوة النووية إلى أقصى حد ممكن ستجري بنجاح في أي وقت وفي الموقع الذي تقرره قيادتها العليا".



وأجرت كوريا الشمالية منذ 2006م خمسة تجارب نووية، اثنتان منهما في 2016م، فيما اكدت التقارير تمكن هذا البلد من تحقيق انجاز في اتجاه تحقيق هدفه المتمثل في امتلاك صواريخ نووية عابرة للقارات قادرة على استهداف الأراضي الأمريكية.



ويأتي ذلك في الوقت الذي تدهورت فيه الاوضاع في شبة الجزيرة الكورية مع تصعيد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللهجة ضد كوريا الشمالية وتصريحاته بشأن استخدام القوة "لتسوية" مسألة كوريا الشمالية.

سبأ [01/مايو/2017] بيونغ يانغ – سبأ:سبأ