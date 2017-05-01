مبادرة نساء اليمن في مواجهة العدوان ومبادرة إبداع بلا حدود تحيي اليوم العالمي للعمال
[01/مايو/2017] صنعاء - سبأ:
نظمت مبادرة نساء اليمن في مواجهة العدوان اليوم بصنعاء فعالية ثقافية ومعرض فني تحت شعار "العامل اليمني صمود ومعاناة ".
وفي الفعالية أشارت رئيسة مبادرة إبداع بلا حدود سامية أبو طالب ورئيس الائتلاف الوطني لرصد جرائم العدوان علي العاصمي إلى ضرورة تطوير الجانب الإنتاجي والتدريب والتأهيل ودراسة الخطط التسويقية وتحديد الاحتياجات ودراسة الجدوى وخاصة فئة الشباب والعمال .
من جهتها أشادت رئيسة مبادرة نساء اليمن لمواجهة العدوان سماح الكبسي بالدور الأساسي والمهم للعمال اليمنيين .. لافتة إلى أن هذه الفعالية لتكريم العمال تقديراً للعمال الصامدين في مواجهة العدوان .
إلى ذلك افتتحت فعاليات معرض المنتجات والرسوم والصور الفوتوغرافية الذي اشتمل على نماذج من منتجات المرأة من الأشغال اليدوية والمنتجات المختلفة والرسم التشكيلي .
سبأ