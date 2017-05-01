[01/مايو/2017] صنعاء - سبأ:
دشن بمحافظة صنعاء اليوم برنامج تطبيق نظام التقويم الوطني (NAS) لطلبة الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي في مواد "اللغة العربية، العلوم، الرياضيات".
يستهدف البرنامج الذي ينظمه مركز البحوث والتطوير التربوي بوزارة التربية بالتعاون مع برنامج الشراكة العالمية للتعليم 24 مدرسة أساسية موزعة على ثمان مديريات لتطبيق نظام التقويم الوطني من خلال مشاركة 30 موجهاً مركزياً ومحليين من المديريات و18 باحث ومختص من وزارة التربية.
وفي التدشين أكد مدير مكتب التربية بالمحافظة هادي عمار أهمية إنجاح مهام فريق تطبيق نظام التقويم الوطني لدورهم في تجويد العملية التعليمية وتطوير مخرجات التعليم .
وأشاد بجهود وزارة التربية في تذليل الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية.. مثمنا دور برنامج الشراكة العالمية للتعليم في دعم القطاع التربوي بالمحافظة.
سبأ