[01/مايو/2017] المحويت - سبأ:
كرم مكتب التربية والتعليم بمديريه شبام كوكبان محافظة المحويت اليوم أوائل الطالبات والمتفوقات بمدرسة بلقيس الأساسية الثانوية للبنات بالأهجر للعام الدراسي الجاري.
وفي التكريم أشارت كلمات إلى أهمية تكريم الطلاب والطالبات وتحفيزهم على مزيد من المثابرة والإجتهاد في التحصيل العلمي .. لافتة إلى ضرورة الإهتمام بالأنشطة التعليمية التي تشجع الطلاب والطالبات في كشف مواهبهم وقدراتهم الإبداعية .
وأكدت أهمية إستمرار العملية التعليمية بما يكفل إنجاح العام الدراسي الجاري .. مثمنة جهود المعلمين والمعلمات في إستمرار العملية التعليمية وإفشال رهانات العدوان .
تخلل حفل التكريم الذي تم خلاله تكريم الطالبات الأوائل والمتفوقات دراسيا من مختلف الصفوف وكذا تكريم طالبات الصف الثالث الثانوي، مسرحية وأناشيد طلابية وإسكتشات قدمتها زهرات وطالبات المدرسة.
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