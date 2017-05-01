عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأسرى الفلسطينيون يواصلون إضرابهم في معتقلات الاحتلال لليوم الـ 15 على التوالي





واصل الأسرى الفلسطينيون لليوم الـ 15 على التوالي إضرابهم عن الطعام في معتقلات الكيان الصهيوني وسط تصاعد الزخم الجماهيري المساند لتحركهم.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) أن عدد الأسرى المضربين عن الطعام وصل حتى الآن إلى نحو 1800 أسير .. مشيرة إلى أن العدد مرشح للازدياد خلال الأيام القادمة.



إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية بلدة سبسطية شمال غرب نابلس وقامت باطلاق الغاز بكثافة على المعتصمين داخل خيمة للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام ما أدى إلى احتراقها.



وكان الأسرى الفلسطينيون بدأوا إضرابهم عن الطعام في ال 17 من الشهر الماضي احتجاجاً على ممارسات الاحتلال الاإنسانية بحقهم وللمطالبة باستعادة الزيارات المقطوعة وانتظامها وإنهاء سياسة الإهمال الطبي والعزل والاعتقال الإداري .



وجاء قرار الإضراب بعد تعنت ما تسمى (إدارة المعتقلات) الإسرائيلية وممارساتها بحق الأسرى.

سبأ [01/مايو/2017] القدس المحتلة – سبأ :سبأ