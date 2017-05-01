محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ إب يفتتح وحدة العناية المركزة بمستشفى جبلة الجامعي





افتتح محافظ إب عبد الواحد صلاح اليوم وحدة العناية المركزة بمستشفى جبلة الجامعي البالغ تكلفته 120 ألف دولار.



واستمع المحافظ صلاح خلال الإفتتاح من عميد كلية الطب ومدير عام المستشفى الدكتور عبد الله المطري إلى شرح حول وحدة العناية المركزة التي تتكون من عشرة أسرًه بكامل تجهيزاتها مزودة بأجهزة مراقبة حالة المرضى وتوصيل نقاط الأوكسجين والشفط المركزي للتنفس الصناعي والكادر الطبي العامل فيه .



وبين الدكتور المطري أن المستشفى ينفذ حاليا عدد من المشاريع التي يحتاجها ومنها إستكمال العمل بمشروع قاعة 22 مايو وتجهيز وحدة الحروق في المستشفى والذي سيتم افتتاحها خلال الثلاثة الأشهر القادمة.



وأشاد المحافظ صلاح بجهود قيادة المستشفى في تنفيذ عدد من المشاريع الطبية التي تسهم في تقديم الخدمات الطبية للمجتمع المحلي .



وأكد إستمرار قيادة المحافظة في دعم جهود المستشفى وكلية الطب والعلوم الصحية التابعة للمستشفى والذي تم إفتتاحها وإستقبال أول دفعة خلال العام الدراسي الجاري.

سبأ [01/مايو/2017] إب - سبأ:سبأ