رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل زينيت كازان الروسي يحقق لقب دوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة للمرة الثالثة





حقق فريق زينيت كازان الروسي لقب دوري أبطال أوروبا للكرة الطائرة للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في تاريخه بعد فوزه على منافسه الإيطالي بيروجيا بثلاثة أشواط مقابل لا شيء.



وعجز لبيروجيا في التفوق على زينيت في الشوط الأول لينتهي بنتيجة 25-15، وحاول النادي الإيطالي مجاراة بطل المسابقة في الشوط الثاني لكنه خسر بنتيجة 23-25.



وقضى زينيت على أمال بيروجيا نهائياً في الشوط الثالث بالتغلب عليه بنتيجة 25-14.



وقال مدرب الفريق الروسي فلاديمير ألينكو "ليس هناك سر لنجاحنا، حالياً فريقنا منظم بشكل جيد جداً، ويضم عدداً من أفضل اللاعبين في العالم، ومن هنا يأتي نجاحنا، جماهيرنا وإداريو الفريق ساهموا أيضا في إكمال هذا التفوق".



وبذلك أكد النادي الروسي هيمنته على الكرة الطائرة على المستوى الأوروبي في الأعوام القليلة الماضية، حيث حقق اللقب أعوام 2008- 2012- 2015-2016-2017م.

سبأ [01/مايو/2017] موسكو – سبأ:سبأ