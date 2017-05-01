محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قافلة غذائية من حرائر بني حشيش دعما للجيش واللجان الشعبية





سيًرت حرائر بني حشيش بمحافظة صنعاء اليوم قافلة غذائية دعما لأبطال الجيش واللجان الشعبية في ميادين العزة والكرامة والشرف.



وأكدت حرائر بني حشيش أن القافلة التي احتوت على مواد غذائية ومياه وعصائر ومبالغ مالية، ليست الأولى ولا الأخيرة بل سيتبعها قوافل الدعم للمرابطين في ساحات وميادين الشرف والبطولة.



واعتبرت تقديم القوافل أقل ما يمكن تقديمه لمن يقدمون أرواحهم ودماءهم رخيصة في الدفاع عن الوطن وأمنه واستقراره.. داعيات حرائر المحافظة لرفد الجبهات بالمزيد من القوافل الغذائية.

سبأ [01/مايو/2017] صنعاء - سبأ:سبأ