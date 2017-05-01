محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين نظام الإمتحان والتقييم الوطني الموحد لطلاب المرحلة الأساسية بذمار ذمار - سبأ:



دشن مكتب التربية والتعليم بمحافظة ذمار اليوم نظام الإمتحان والتقييم الوطني الموحد (NAS) لطلاب الصف السابع بمرحلة التعليم الأساسي، ينفذه مركز البحوث والتطوير التربوي بوزارة التربية والتعليم بتمويل برنامج الشراكة العالمية.



وأوضح مدير مكتب التربية بالمحافظة أحمد علي الوشلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن النظام يهدف لقياس قابلية طلاب المرحلة الأساسية في المدارس المستهدفة لعملية التعلم عالميا من خلال وضع نماذج من الإمتحانات الموحدة في ثلاث مواد أساسية " اللغة العربية والعلوم والرياضيات".



وأشار إلى أن النظام استهدف ألف و390 طالبا وطالبة في مديريات عنس ومغرب عنس وضوران وعتمة والحداء وصاب العالي ووصاب السافل.



وخلال التدشين اطلع مدير مكتب التربية أحمد الوشلي ومعه رئيس الفريق الوزاري الدكتور طاهر الحاج على سير العملية الإمتحانية في مدرسة أبو الحسن الهمداني بمدينة ذمار ومدى تطبيق نظام الإمتحان والتقييم الوطني الموحد.



وأشادا بالإعداد والتنظيم الإيجابي للإمتحانات التقييمية وما لمساه من حرص على إنجاح هذه التجربة التي يجري تنفيذها في بعض المدارس قبل تعميمها على مدارس الجمهورية.



فيما أشار مدير الإعلام التربوي بمكتب التربية محمد الميثالي إلى أن نظام الإمتحان والتقييم الوطني الموحد (NAS) يتم تنفيذه في 25 مدرسة في المديريات الست المستهدفة، وبإشراف 29 موجها تربويا بمحافظة ذمار، بعد تدريبهم على تطبيق التقويم الوطني وكيفية تنفيذ الإختبارات من قبل الفريق التابع لمركز البحوث والتطوير التربوي.

سبأ [01/مايو/2017]سبأ