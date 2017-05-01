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  عربي ودولي
اقتراح روسي بإنشاء مناطق ''تخفيف التصعيد'' في سوريا
[01/مايو/2017] موسكو – سبأ :


قدمت روسيا مقترحا لإنشاء 4 مناطق "تخفيف التصعيد" في سوريا، تضمن تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين ممثلي الدول الضامنة لوضع خرائط لحدود هذه المناطق واتخاذ التدابير الضرورية لطرد مقاتلي تنظيم (داعش) من هذه المناطق.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم أن المقترح الذي قدمته الخارجية الروسية إلى المعارضة السورية، ينص على "إنشاء المناطق الأربع في إدلب، وشمال حمص، والغوطة الشرقية، وجنوب سوريا".

كما تضمنت الوثيقة، التي جاءت تحت عنوان "الاقتراحات من جانب روسيا الاتحادية حول إنشاء مناطق تخفيف التصعيد على أراضي الجمهورية العربية السورية"، إرسال وحدات عسكرية للدول الضامنة للاتفاق من أجل الإشراف على نظام وقف إطلاق النار، وإنشاء خطوط فاصلة على حدود المناطق الأربع، ووضع حواجز لتأمين المساعدات الإنسانية.

ونصّ المقترح الروسي كذلك على "خلق الدول الضامنة للظروف الملائمة لتأمين عودة النازحين في الداخل السوري، واستعادة منشآت البنية التحتية وإعادة إمدادات المياه، وغيرها من المستلزمات الحياتية للسكان" داخل المناطق الأربع.

سبأ
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