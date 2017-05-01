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  رياضة
جوشوا يتوق لمواجهة كليتشكو مرة ثانية
[01/مايو/2017] لندن – سبأ :


قال الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا بطل العالم في الوزن الثقيل أنه يتوق لمواجهة ثانية مع الأوكراني فلاديمير كليتشكو، بعد أن هزمه بالضربة الفنية القاضية يوم السبت الماضي.

وأبلغ جوشوا الصحفيين "أتوق لنزال آخر مع كليتشكو، وسيكون جيدا بالنظر لمواجهتنا السابقة، أعتقد أنه يرغب بذلك أيضا، لأن الملاكم هو آخر شخص يريد التوقف، لكن فريقه قد ينصحه بشيء آخر".

وتابع صاحب الـ27 عاما "أكن احتراما شديدا لفلاديمير، داخل وخارج الحلبة، لا أمانع في مواجهة ثانية فيما لو طلب ذلك، والأمر الآن يعود له".

ويتضمن العقد الموقع بينهما بندا ينص على إمكانية طلب الخاسر لمباراة ثانية، لكن الأوكراني لم يقرر حتى الآن فيما إذا كان سيطلب أم لا، وأعلن أنه سيفكر بالموضوع لبعض الوقت.

وكان جوشوا قد قدم واحدة من أجمل العروض في تاريخ الملاكمة، بعد أن أوقع منافسه الأوكراني الشهير صاحب الـ41 عاما، بالضربة الفنية القاضية، في الجولة 11، على ملعب ويمبلي الشهير أمام 90 ألف متفرج.

سبأ
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