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حفل تكريم للعمال بمستشفى جبلة الجامعي بمحافظة إب
[01/مايو/2017] إب - سبأ:


نظم مستشفى جبلة الجامعي بمحافظة إب اليوم حفل تكريم بمناسبة عيد العمال العالمي تحت شعار " بإمكاننا أن نكون أفضل مما نحن عليه".

وفي الحفل أشار محافظ إب عبد الواحد صلاح إلى أن الإحتفال بهذه المناسبة يؤكد أهمية ومكانة العمال لدى المجتمع .. مبينا أن العامل اليمني يحظى بتقدير وإعتزاز الجميع لما يقدمه من خدمات للوطن وأبناء المجتمع في مختلف المجالات.

وقال " إن العمال هم من يشيدون الأوطان بفضل سواعدهم وعطائهم في العمل والإنتاج " .. منوها بجهود العمال المخلصين والشرفاء الذي يقومون بواجبهم في خدمة المجتمع.

وأضاف " نحن في قيادة المحافظة والسلطة المحلية نثمن عاليا جهود العمال وصمودهم أمام العدوان الذي إستهدف الأرض والإنسان دون أي وازع ديني أو ضمير إنساني وأخلاقي ".

وبين محافظ إب أن ما يتعرض له الوطن من عدوان يحتم على الجميع الحرص على مصلحة الوطن وأمنه وإستقراره وترسيخ قيم المحبة والوئام والوفاء لدماء الشهداء الزكية الذين ضحوا من أجل كرامة وعزة الوطن.

فيما أشار عميد كلية الطب ومدير عام مستشفى جبلة الجامعي الدكتور عبدالله المطري إلى أن الإحتفال بهذه المناسبة يعد عرفانا بدور عمال المستشفى في خدمة المرضى وتحسين الأداء.

وأكدا إستمرار عمال وموظفي مستشفى جبلة الجامعي في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى والمرتادين عليه .

تخلل الحفل الذي تم خلاله تكريم 50 عامل وعاملة بالمستشفى أناشيد وفقرات فنية، كما تم تقديم عرض مسرحي بعنوان "مجازر حرب" تضمن صورة واقعية عن معاناة اليمنيين جراء العدوان وإستهدافه للمواطنين وخاصة الأطفال والنساء .

حضر الفعالية نائب رئيس جامعة إب للشئون الأكاديمية الدكتور عبد الله الفلاحي وأمين الجامعة عبدالملك السقاف ومدير الصندوق الإجتماعي للتنمية محسن الصبري ومدير مكتب المالية صالح الرصاص ومدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل نصر البعداني ومدير فرع شركة النفط مازن شجاع الدين ورئيس نقابة الأطباء بالمحافظة الدكتور عبدالغني غابشة ومدير عام مديرية جبلة محمد المريسي .

سبأ
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