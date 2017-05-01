محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين توزيع شتلات البن على مزارعي مديرية ذيبين بعمران





دشنت بمحافظة عمران اليوم توزيع شتلات شجرة البن على عدد من مزارعي مديرية ذيبين .



وفي التدشين أكد مدير مكتب الزراعة والري المهندس حمير الجبلي أهمية تبني زراعة البن اليمني الأصيل المعروف بجودته والذي كان من المنتجات الزراعية المشهورة عالميا.



وأشار إلى أن زراعة البن تعود بالفائدة الإقتصادية على المزارع والإقتصاد الوطني بإعتباره أحد المنتجات النقدية التي ترفد الخزينة العامة للدولة بالعملات الصعبة.



وأوضح أن مكتب الزراعة أعد خطة لإستهداف مزارعي المحافظة الذين لديهم أراضي زراعية صالحة لزراعة البن بأكثر من ستة آلاف و200 شجرة بن من النوع ألتفاحي الجيد الذي يبذر على مدار العام ويوزع مجانا للمزارعين.



ولفت المهندس الجبلي إلى أن هذا النشاط يأتي لتشجيع المزارعين للعودة لزراعة المحاصيل الزراعية بما يعود فائدتها على المجتمع وخاصة في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء إستمرار العدوان والحصار.

سبأ [01/مايو/2017] عمران - سبأ:سبأ