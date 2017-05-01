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صيادو الحديدة وعمال القطاعات السمكية ينظمون وقفة إحتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة
[01/مايو/2017]
الحديدة - سبأ:

نظم صيادو محافظة الحديدة اليوم وقفة إحتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة بالحديدة لمطالبة الأمم المتحدة بإيقاف العدوان الذي يتعرض له الشعب اليمني بصورة عامة والصيادين بمحافظة الحديدة بشكل خاص.

وطالب الصيادون والعمال في مختلف القطاعات السمكية بالحديدة في بيان صادر عن الوقفة التي تتزامن مع الإحتفال لعالمي بعيد العمال العالمي، هيئات الأمم المتحدة العاملة في المجالات الإنسانية بسرعة إتخاذ الإجراءات لإيقاف الإنتهاكات التي يتعرض لها الصياد اليمني من قبل قوى تحالف العدوان السعودي الأمريكي.

ودعا البيان إلى إطلاق كافة الصيادين المختطفين وتشكيل لجنة دولية محايدة للتحقيق في آلاف الانتهاكات والجرائم التي إرتكبت بحق الصيادين والوطن بصورة عامة، وتجنب حماية الصيادين من انتهاكات وتعسفات قوى العدوان التي تعيق تحصيل أرزاقهم و تهدد سلامتهم.

وأكد البيان أهمية تقديم المساعدات العاجلة لآلاف من أسر الصيادين المتضررين جراء العدوان الذين يحتاجون للغذاء والدواء ووسائل الإيواء بعد تدمير ممتلكاتهم البحرية.

وناشد الصيادون والعمال المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مساعدة الصيادين وأسرهم وتخفيف معاناتهم التي يواجهونها جراء القصف العشوائي المستمر، وأسفر عنه من تضرر لقواربهم وقطع أرزاقهم وتفاقم أوضاعهم المعيشية والإنسانية.

سبأ
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