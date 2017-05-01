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تكريم أوائل الطالبات والملتحقات في إطار مبادرة شروق الحمادي لتعليم الفتيات
[01/مايو/2017] صنعاء - سبأ:

كرمت مدارس الإشراق الحديثة بأمانة العاصمة الطالبات المتميزات في إطار مبادرة شروق الحمادي لتعليم الفتيات.

وفي حفل التكريم بحضور مدير عام مديرية الثورة يحيى القطيش ومدير مكتب التربية بالمديرية يحيى الوتاري أشار مدير مدارس الإشراق الحديثة علي القعشلة إلى أن هذا التكريم يأتي استمراراً لتشجيع الفتيات على التعليم .. مشيداً بمبادرة شروق الحمادي في إلحاق الفتيات بركب التعليم وتوسع هذه المبادرة لتشمل ست فتيات في التعليم الأساسي من الأسر الفقيرة والتي تمنعهن الظروف من الالتحاق بالتعليم الأساسي.

فيما استعرضت عضو الهيئة الاستشارية للمبادرة نجلاء محمد عامر أهداف المبادرة كمحاولة جادة من قبل الطالبة شروق الحمادي من اجل إلحاق الفتيات الفقيرات وفق أسس تربوية وعلمية دقيقة.

وأشارت إلى أن المبادرة حققت نجاح كبير وصل إلى المستوى الإقليمي والدولي خاصة بعد ان اعتبرتها عدد من مراكز الدراسات ووسائل الاعلام العالمية أهم مبادرة لدعم تعليم الفتاة على مستوى الشرق الأوسط العام الماضي .. داعية كافة المنظمات والخيرين والجهات المهتمة بالتعليم إلى دعم هذه المبادرة وتوسيعها لتشمل مناطق جديدة .

من جهتها ثمنت شروق الحمادي جهود والدها جمال الحمادي وأسرتها وجهود إدارتي مدارس الإشراق الحديثة ومجمع عائشة التربوي للبنات وكل من أسهم في إنجاح المبادرة .

وأشارت إلى أن نجاح المبادرة يشجع على توسيعها وبما من شأنه تشجيع الفتيات على الالتحاق بالتعليم .

وفي الختام جرى تكريم أوائل الطالبات للثانوية العامة في مدارس الإشراق الحديثة والطالبات الملتحقات في إطار مبادرة شروق وعدد من أعضاء هيئة التدريس والشخصيات المساهمة في إنجاح المبادرة.
سبأ
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