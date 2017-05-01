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تدشين توزيع بذور الذرة المحسنة على عدد من المزارعين في صعدة
[01/مايو/2017] صعدة - سبأ:


دشن محافظ صعدة محمد جابر عوض ووكيل المحافظة صالح عقاب ومدير برنامج الأمن الغذائي بمكتب صعدة المهندس فؤاد الصيادي اليوم توزيع مشروع بذور الذرة المحسنة على المزارعين بمديريات ساقين، حيدان، سحار، الصفراء، ومجز.

يستهدف المشروع توزيع 40 طن من بذور الذرة المحسنة على ألف و400 أسرة زراعية بتمويل منظمة الدي أر سي، بهدف تحسين الوضع الغذائي للأسر الأشد فقرا وتوفير بذور الذرة المحسنة لزراعة الموسم الزراعي الجاري.

وفي التدشين أشار محافظ صعدة إلى أهمية دور المزارعين في عملية التنمية وتوفير الغذاء من خلال زراعة المحاصيل النقدية بإعتبار أن المحافظة من أكبر المحافظات الزراعية التي توفر السلات الغذائية على مستوى اليمن.

وأشاد بدور المزارعين وصمودهم في وجه العدوان السعودي الأمريكي .. داعيا كافة المزارعين إلى ضرورة الإستفادة من البذور المحسنة في توفير إحتياجات المجتمع المحلي من الغذاء .

فيما أشار مدير برنامج الأمن الغذائي بمكتب صعدة إلى أن المنظمة تسهم في توفير الغذاء من خلال دعم المزارعين بالبذور المحسنة والأسمدة .. لافتا إلى أن المنظمة وزعت خلال الموسم السابق الذرة المحسنة والأسمدة على 800 أسرة زراعية .

وأكد الصيادي أن كمية البذور الموزعة ستغطي 400 هكتار من الأرض بغلة متوقعة في نهاية الحصاد تصل إلى ألف وخمسمائة طن من إنتاج الذرة.

حضر التدشين مدير أمن المحافظة العميد محسن هاجر ومدير مكتب الزراعة عبدالله الوادعي وعدد من المزارعين .

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