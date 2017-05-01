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جسور اليمن تنظم مهرجان لمناصرة السن الآمن للزواج وحماية الطفولة بذمار
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جسور اليمن تنظم مهرجان لمناصرة السن الآمن للزواج وحماية الطفولة بذمار
[01/مايو/2017] ذمار - سبأ:



نظمت مؤسسة جسور اليمن الجديد بمحافظة ذمار اليوم مهرجان مناصرة السن الآمن للزواج وحماية الطفولة، بالتعاون مع مؤسسة القيادات الشابة تحت شعار " أنا فلذت كبدك فلا تبيعني".

وفي المهرجان الذي حضره مستشارا المحافظة سميرة القانون وأحمد الكبر، أكد مدير مكتب الثقافة بالمحافظة محمد العومري، أهمية الإهتمام بقضايا الطفولة وحمايتها في ظل ما تتعرض له بلادنا من عدوان بربري منذ أكثر من عامين.

وأوضح أن الطفولة في اليمن وعلى مدى العامين الماضيين نالها نصيب كبير من جرائم العدوان السعودي الأمريكي الوحشية والذي قتلهم بدم بارد في بيوتهم وفي المدارس والأسواق والطرقات وحفلات الأعراس على مرأى ومسمع العالم أجمع.

من جانبه أوضح رئيس مؤسسة جسور اليمن الحديث إبراهيم المنحي أن المؤسسة تولي قضايا الطفولة إهتمام بهدف حمايتها من كل المخاطر وحشد الرأي العام الشعبي والنخبوي لمناصرة قضايا الطفولة العادلة .

وأشار إلى أن المهرجان يأتي ضمن سلسلة أنشطة تسعى المؤسسة من خلالها إلى توفير بيئة آمنة للأطفال في حالات الصراعات والحروب والتي تحصد أرواح كثير من الأطفال.

فيما أشارت المدير التنفيذي للمؤسسة ثريا القادري إلى أن المهرجان يهدف إلى التوعية المجتمعية بأهمية تحديد السن الآمن للزواج من بعد سن الـ 18 لتصبح الفتاة مهيأة نفسيا وسيكلوجيا للزواج والإنجاب.

واعتبرت قضية زواج الصغيرات واحدة من أهم القضايا التي تهدد الطفولة في المجتمع اليمني نظرا لما يترتب عليها من مخاطر صحية ومجتمعية على الفتيات والمواليد من بعدهن.

حضر الفعالية نائب مدير مكتب حقوق الإنسان بمحافظة ذمار إبراهيم العفارة ومنسق هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل بذمار عبدالكريم المصري وعدد من الناشطين والمهتمين بقضايا الطفولة في المحافظة.

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