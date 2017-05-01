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آخر تحديث: الإثنين، 01 - مايو - 2017 الساعة 05:18:52م
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شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت 28 مواطنا في الضفة وقطاع غزة والقدس..
إجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش آلية التعامل بالبطاقة السلعية في المولات التجارية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، الملاحظات المقدمة من مالكي المولات حول آلية التعامل بالبطاقة السلعية لموظفي الدولة في القطاعين العام والخاص.
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دشن محافظ الحديدة حسن احمد الهيج ومعه نائب مدير مكتب الشباب والرياضة سرحان قائد  اليوم على شواطى محافظة الحديدة  منافسات بطولة الصمود الاولى  لكرة الطائرة الشاطئية والتي ينظمها إتحاد فرع كرة الطائرة بمحافظة الحديدة  وبإشراف ودعم وزارة الشباب والرياضة.
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  عربي ودولي
ارتفاع حصيلة ضحايا عواصف وسط غرب الولايات المتحدة إلى 14 قتيلا
[01/مايو/2017] واشنطن- سبأ:


ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف القوية التي ضربت نهاية الأسبوع الماضي وسط غرب الولايات المتحدة وجنوبها إلى 14 قتيلاً على الأقل .

وأكدت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية في ولاية تكساس حصول أربع زوابع في هذه الولاية، مما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمنازل وانقلاب سيارات وسقوط أشجار .

وأفادت رئيسة بلدية كانتون في تكساس بوفاة أربعة أشخاص، فيما قالت متحدثة باسم إدارة الأحوال الطارئة في ولاية أركنساس " إن سوء الأحوال الجوية تسبب بوفاة خمسة أشخاص على الأقل " .

وأكدت إدارة الأحوال الطارئة في ولاية مسيسيبي مقتل شخصين أحدهما طفل قضى بصعقة كهربائية إثر حصول فيضانات، كما هطلت أمطار غزيرة على ولاية ميزوري (وسط غرب) مع سقوط قتيلين على الأقل .

وفي ولاية /تينيسي/ توفيت طفلة في الثانية من العمر في مدينة /ناشفيل/ بعدما سقطت عليها قطعة معدنية بسبب الرياح القوية بحسب دائرة الشرطة في المدينة .

وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية استمرار الفيضانات في أجزاء من شرق أوكلاهوما وشمال أركنساس وميزوري وإلينوي وإنديانا.

سبأ
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