عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع حصيلة ضحايا عواصف وسط غرب الولايات المتحدة إلى 14 قتيلا





ارتفعت حصيلة ضحايا العواصف القوية التي ضربت نهاية الأسبوع الماضي وسط غرب الولايات المتحدة وجنوبها إلى 14 قتيلاً على الأقل .



وأكدت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية في ولاية تكساس حصول أربع زوابع في هذه الولاية، مما أدى إلى إلحاق أضرار كبيرة بالمنازل وانقلاب سيارات وسقوط أشجار .



وأفادت رئيسة بلدية كانتون في تكساس بوفاة أربعة أشخاص، فيما قالت متحدثة باسم إدارة الأحوال الطارئة في ولاية أركنساس " إن سوء الأحوال الجوية تسبب بوفاة خمسة أشخاص على الأقل " .



وأكدت إدارة الأحوال الطارئة في ولاية مسيسيبي مقتل شخصين أحدهما طفل قضى بصعقة كهربائية إثر حصول فيضانات، كما هطلت أمطار غزيرة على ولاية ميزوري (وسط غرب) مع سقوط قتيلين على الأقل .



وفي ولاية /تينيسي/ توفيت طفلة في الثانية من العمر في مدينة /ناشفيل/ بعدما سقطت عليها قطعة معدنية بسبب الرياح القوية بحسب دائرة الشرطة في المدينة .



وتوقعت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية استمرار الفيضانات في أجزاء من شرق أوكلاهوما وشمال أركنساس وميزوري وإلينوي وإنديانا.

سبأ [01/مايو/2017] واشنطن- سبأ:سبأ