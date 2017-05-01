مناقشة سبل تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في البيضاء [01/مايو/2017] البيضاء - سبأ:



ناقش اجتماع بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ علي محمد المنصوري السبل الكفيلة بتعزيز دور منظمات المجتمع المدني في ظل استمرار العدوان السعودي والحصار الجائر على اليمن.



واستعرض الاجتماع تقرير مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل حول خطة التنسيق المشترك بين المكتب والجهات المانحة والمنظمات والجمعيات الفاعلة في رفع التصورات والاحتياجات الانسانية العاجلة والاسهام في مساعدة المجتمع المحلي في إدارة المشاريع الانسانية العاجلة.



وخلال الاجتماع أكد محافظ البيضاء ضرورة التنسيق المشترك بين مكتب الشؤون الاجتماعية والمنظمات الفاعلة في الانشطة الخيرية والانسانية والمنظمات المانحة من اجل الاسهام والخروج برؤية موحدة وواضحة للمطالبة باحتياجات المجتمع خاصة في ظل الوضع الراهن واستمرار العدوان السعودي الغاشم والحصار الجائر .



وأشار إلى أهمية دور منظمات المجتمع المدني خلال المرحلة الراهنة في التعرف على احتياجات المجتمع والاخذ بالمبادرات المتصلة بهذا الخصوص وبما يلبي تطلعات المجتمعات المحلية ومساندة الاعمال الخيرية والانسانية المتعددة .

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