محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز دور منظمات المجتمع المدني بالبيضاء

البيضاء ـ سبأ:

ناقش اجتماع بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة محافظ المحافظة علي محمد المنصوري، السبل الكفيلة بتعزيز دور منظمات المجتمع المدني خاصة في ظل استمرار العدوان السعودي الأمريكي والحصار.



واستعرض الاجتماع تقرير مدير مكتب الشؤون الاجتماعية بالمحافظة فاطمة المظفري حول جوانب التنسيق بين المكتب والجهات المانحة والمنظمات والجمعيات الفاعلة في رفع التصورات والاحتياجات الإنسانية العاجلة والإسهام في مساعدة المجتمع المحلي على إدارة المشاريع الإنسانية.



وأكد محافظ البيضاء ضرورة التنسيق بين مكتب الشؤون الاجتماعية والمنظمات الفاعلة ذات الأنشطة الخيرية والإنسانية والمنظمات المانحة من اجل الخروج برؤية موحدة وواضحة بأهم احتياجات المجتمع في ظل الوضع الراهن واستمرار العدوان والحصار الجائر.



وشدد على أهمية أن تقوم منظمات المجتمع المدني بدور بارز خصوصا في الجانب الإنساني والتعرف على احتياجات المجتمع الفعلية والأخذ بالمبادرات المتصلة بهذا الخصوص وبما يلبي تطلعات المجتمعات المحلية ومساندة الأعمال الخيرية والإنسانية.

سبأ [01/مايو/2017]سبأ