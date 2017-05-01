انخفاض الذهب مع ارتفاع الأسهم والدولار

لندن – سبأ:

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار والأسهم الذي قلص الإقبال على المعدن الأصفر.





وهبط السعر الفوري للذهب 0.4 بالمائة إلى 1262.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09.00 بتوقيت جرينتش.



ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4 بالمائة أيضا إلى 1263.90 دولار للأوقية.



وارتفع مؤشر الدولار امام سلة العملات بنسبة 0.1 بالمائة إلى 99.098.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 17.09 دولار للاوقية، وانخفض البلاتين 0.7 بالمائة إلى 937 دولارا للأوقية، ولم يسجل البلاديوم تغيرا يذكر ليستقر عند 823.48 دولار للأوقية.

[01/مايو/2017]سبأ