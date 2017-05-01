ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 01 - مايو - 2017 الساعة 04:37:11م
القوة الصاروخية والمدفعية تواصل دك مواقع الجيش السعودي في عدد من الجبهات خلال الساعات الماضية
دكت القوة المدفعية والصاروخية للجيش واللجان الشعبية تحصينات ومواقع جيش العدو السعودي ومرتزقته في عددا من الجبهات الداخلية والحدود خلال الساعات الماضية.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 28فلسطينيا في الضفة والقطاع والقدس المحتلة ومستوطن يدهس طفلا وسط الخليل
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت 28 مواطنا في الضفة وقطاع غزة والقدس..
إجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش آلية التعامل بالبطاقة السلعية في المولات التجارية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، الملاحظات المقدمة من مالكي المولات حول آلية التعامل بالبطاقة السلعية لموظفي الدولة في القطاعين العام والخاص.
محافظ الحديدة يدشن بطولة الصمود للمحافظات لكرة الطائرة الشاطئية 
دشن محافظ الحديدة حسن احمد الهيج ومعه نائب مدير مكتب الشباب والرياضة سرحان قائد  اليوم على شواطى محافظة الحديدة  منافسات بطولة الصمود الاولى  لكرة الطائرة الشاطئية والتي ينظمها إتحاد فرع كرة الطائرة بمحافظة الحديدة  وبإشراف ودعم وزارة الشباب والرياضة.
آخر الأخبار:
ارتفاع مؤشر سوق مسقط عند الإغلاق
مناقشة السبل الكفيلة بتعزيز دور منظمات المجتمع المدني بالبيضاء
مقتل خمسة أشخاص في حادث بحوض لبناء السفن في كوريا الجنوبية
انخفاض الذهب مع ارتفاع الأسهم والدولار
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
انخفاض الذهب مع ارتفاع الأسهم والدولار
[01/مايو/2017]
لندن – سبأ:
 انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين مع ارتفاع الدولار والأسهم الذي قلص الإقبال على المعدن الأصفر.


وهبط السعر الفوري للذهب 0.4 بالمائة إلى 1262.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 09.00 بتوقيت جرينتش.

ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4 بالمائة أيضا إلى 1263.90 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار امام سلة العملات بنسبة 0.1 بالمائة إلى 99.098.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 17.09 دولار للاوقية، وانخفض البلاتين 0.7 بالمائة إلى 937 دولارا للأوقية، ولم يسجل البلاديوم تغيرا يذكر ليستقر عند 823.48 دولار للأوقية.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
ارتفاع مؤشر سوق مسقط عند الإغلاق
أسعار النفط تتراجع بشكل طفيف مع تزايد المخاوف بشأن وفرة المعروض في الأسواق
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
روسيا تعلن عن بدء مباحثات مع البنك الآسيوي للاستثمار مشروع طريق يربط الصين بأوروبا
وصول أول قطار شحن من بريطانيا إلى الصين بعد 19 يوماً
نمو الاقتصاد الأمريكي بأضعف وتيرة في ثلاث سنوات خلال الربع الأول من 2017م
إرتفاع الاحتياطيات الأجنبية لروسيا إلى 400 مليار دولار
إجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش آلية التعامل بالبطاقة السلعية في المولات التجارية
وزير مالية ألمانيا: يجب ألا يكون لبريطانيا مزايا على نظرائها الأوروبيين بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي
روسيا تعلن عن إنخفاض إنتاجها من النفط إلى 300 ألف برميل يومياً
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان السعودي يواصل استهداف المواطنين ومقومات الحياة في عدة محافظات
[01/مايو/2017]
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في كسر محاولة تقدم باتجاه الأربعين بتعز
[30/أبريل/2017]
قبائل مخلاف السُمل بمديرية عتمة بذمار تعلن استمرار النفير العام
[30/أبريل/2017]
قنص جنديين سعوديين وتدمير آلية عسكرية ودك عدد من مواقع العدو بجيزان ونجران
[30/أبريل/2017]
إستهداف تجمعات لمرتزقة العدوان في وادي الربيعة بمديرية صرواح بمأرب
[30/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by