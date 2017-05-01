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  محلي
تدشين توزيع سلات غذائية لعدد من عمال النظافة بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة
[01/مايو/2017]
 

صنعاء ـ سبأ:
دشن مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة مجيب الفاتش اليوم توزيع 67 سلة غذائية لعدد من سائقي قلابات النظافة بمديرية الوحدة قدمتها مبادرة انت حر الشبابية.

وفي التدشين الذي حضرة امين عام المجلس المحلي بمديرية الوحدة خالد حميد أشار الفاتش الى دور الشباب واسهاماتهم في خدمة المجتمع،مشيدا بشباب مبادرة انت حر وما تقدمه من أعمال خيرية وإنسانية للتخفيف من معاناة المواطنين.

ودعا كافة المبادرات الشبابية والمنظمات الإنسانية والخيرية الى تكثيف نشاطها وبرامجها الإنسانية والإغاثية في مديريات أمانة العاصمة نظرا لتفاقم الوضع المعيشي للمواطنين نتيجة انقطاع المرتبات التي تسبب به العدوان الغاشم والحصار الجائر لاكثر من عامين.

بدورة أوضح عضو المبادرة احمد علاية أن هذه المرحلة الاولى التي تنفذها المبادرة بدعم ذاتي من مجموعة من الشباب، تعقبها المرحلة الثانية والتي تستهدف بقية عمال النظافة في مديرية الوحدة بالامانة.

سبأ
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