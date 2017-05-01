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محافظ البيضاءيكرم معلمات جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بمناسبة يوم
[01/مايو/2017]
البيضاء ـ سبأ:
كرم محافظ محافظة البيضاء علي محمد المنصوري اليوم خمسة وثلاثين من معلمات جهاز محو الامية وتعليم الكبار بمناسبة يوم العمال العالمي.

وخلال حفل التكريم الذي نظمه مكتب جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بالتعاون مع مجموعة القيسي والذي حضره مدير عام جهاز محو الأمية نبيل غرامه اشاد محافظ البيضاء علي المنصوري بدور معلمات جهاز محو الأمية في العملية التعليمية ومواصلة تعليم الكبار رغم الظروف الراهنة المتعلقة باستمرار العدوان والحصار واستهداف كافة الموظفين بقطع المرتبات التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين.

وأشار إلى أن تكريم معلمات جهاز محو الأمية يأتي بالتزامن مع الاحتفاء بيوم العمال العالمي الذي يمر على عمال اليمن وهم يتعرضون لحصار جائر من العدوان السعودي واستهداف قطع المرتبات من اجل تركيع الشعب الذي سيظل صامد في ظل جبروت العدوان والحصار الغاشم.

وفي الحفل الذي تخلله عدد من الفقرات الهادفة التي نالت استحسان الحاضرين.
كرم محافظ البيضاء علي المنصوري ومدير عام جهاز محو الأمية بالمحافظة نبيل غرامة المعلمات المبرزات وعدد من الطالبات المتفوقات في دورات محو الأمية وتعليم الكبار.

سبأ
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