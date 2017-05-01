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القوة الصاروخية والمدفعية تواصل دك مواقع الجيش السعودي في عدد من الجبهات خلال الساعات الماضية
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القوة الصاروخية والمدفعية تواصل دك مواقع الجيش السعودي في عدد من الجبهات خلال الساعات الماضية
[01/مايو/2017]
صنعاء - سبأ:

دكت القوة المدفعية والصاروخية للجيش واللجان الشعبية تحصينات ومواقع جيش العدو السعودي ومرتزقته في عددا من الجبهات الداخلية والحدود خلال الساعات الماضية .

وقال مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت تجمعات الجيش السعودي في موقعي الطلعة والعش ومعسكر رجلاء وغرب المخروق ومنفذ الخضراء في نجران محققا إصابات مباشرة ,وتم إحباط محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه جبال عليب نتج عنها مقتل وجرح عدد منهم .

وفي جيزان دكت مدفعية الجيش واللجان تجمعات الجنود السعوديين في تبة المصفوقة وموقع الرمضة وبوابة الطوال، وتم تدمير طقم سعودي بقصف مدفعي للجيش واللجان في موقع الفريضة .

وأكد المصدر أن أبطال الجيش واللجان اسقطوا طائرة استطلاع ثانية تابعة للعدوان في صحراء ميدي، في حين لقي ثمانية من المرتزقة مصرعهم شمال صحراء ميدي بنيران الجيش واللجان الشعبية ، وتم استهداف تجمعات المرتزقة شمال صحراء ميدي بقذائف المدفعية .

وأضاف المصدر أن عدد من المرتزقة قتلوا وجرحوا وتم اغتنام أسلحة في هجومين منفصلين شنه أبطال الجيش واللجان على مواقعهم بصفر الحنايا بمديرية المتون و منطقة سداح بمديرية المصلوب محافظة الجوف ، فيما لقي القيادي المرتزق صالح السداسي مصرعه اثر انفجار لغم ارضي بالعقبة .

وأوضح المصدر أن وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان دمرت آليتين للمرتزقة بعبوبتين ناسفتين في مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، فيما أصيب القيادي المرتزق طارق الثلاياء قائد سريه في منطقة حام أثناء هجوم الجيش واللجان على مواقعهم ، كما قتل وجرح عدد من المرتزقة في عملية نوعية نفذها الجيش واللجان في منطقة وقز بمديرية المصلوب بالمحافظة .

ونوه المصدر إلى أن أبطال الجيش واللجان تصدوا لمحاولة زحف باتجاه الأربعين في محافظة تعز نتج عنها مقتل وجرح عدد من المرتزقة، كما فجرت وحدة الهندسة طقما للمرتزقة بعبوة ناسفة أمام الثوباني بمديرية موزع .

وأشار المصدر إلى أن رجال الجيش واللجان استهدفوا بقصف صاروخي ومدفعي تجمعات المرتزقة في جنوب مفرق موزع وعصيفره و منطقة يختل شمال المخا بمحافظة تعز نتج عنها سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة، كما فجرت وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان طقما للمرتزقة بعبوة ناسفة أمام الثوباني بمديرية موزع .

وفقا للمصدر قصفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة في وادي الربيعة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، محققة اصابات مباشرة .

سبأ
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