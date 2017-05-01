محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان السعودي يواصل استهداف المواطنين ومقومات الحياة في عدة محافظات صنعاء - سبأ:



واصل طيران العدوان السعودي الأمريكي استهداف المواطنين ومقومات الحياة في عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية .



وأكد مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" استشهاد مواطنين اثنين وإصابة أربع آخرين في غارة لطيران العدوان على مفرق الوازعية بمديرية مقبنة محافظة تعز .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة تعز أيضاً عشر غارات على منطقة حوزان بمديرية ذباب و غارتين على مديرية موزع وألقى قنابل ضوئية على منطقة الزهاري في المخا.



وذكر المصدر أن الطيران المعادي استهدف بغارة قطيع من الإبل بمديرية حريب القراميش محافظة مأرب ما أدى إلى نفوق عدد كبير منها.



سبأ [01/مايو/2017]سبأ