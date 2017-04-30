[01/مايو/2017] صنعاء - سبأ:
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحيانا أثناء فترتي الظهيرة والمساء على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعده شمالا وحتى لحج جنوبا .
كما توقع المركز في نشرته الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منها امتداد هطول الأمطار المتفرقة شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية .
وحذرت النشرة المواطنين وسائقي المركبات في تلك المحافظات بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية و كذا التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية .
سبأ