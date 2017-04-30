محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المركز الوطني للأرصاد يتوقع استمرار هطول الإمطار على المرتفعات الجبلية الغربية





توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحيانا أثناء فترتي الظهيرة والمساء على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية من صعده شمالا وحتى لحج جنوبا .



كما توقع المركز في نشرته الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منها امتداد هطول الأمطار المتفرقة شرقا إلى أجزاء من الهضاب الداخلية وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية .



وحذرت النشرة المواطنين وسائقي المركبات في تلك المحافظات بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالرياح والعواصف الرعدية و كذا التدفق المفاجئ للسيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الصخرية في الطرقات والمنحدرات الجبلية .

سبأ [01/مايو/2017] صنعاء - سبأ:سبأ