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آخر تحديث: الإثنين، 01 - مايو - 2017 الساعة 12:55:40م
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ألف و179 حادثاً مرورياً في مختلف المحافظات خلال الربع الأول من العام الجاري
[01/مايو/2017] صنعاء - سبأ:


بلغ عدد الحوادث المرورية التي سجلتها الإدارة العامة للمرور خلال الربع الأول من العام الجاري ألف و 179حادثاً في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للمرور تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منها أن هذه الحوادث المرورية توزعت على 421 حوادث دهس المشاة، يليها حوادث صدام المركبات بـ350 حادثة، فيما جاءت حوادث الدراجات النارية في المرتبة الثالثة بعدد 210 حوادث، ثم حوادث انقلاب المركبات بـ154 حادثة, وتوزع العدد الباقي من الحوادث المسجلة على صدام أجسام ثابتة والسقوط من على الآليات وحوادث أخرى.

وأشارت الإحصائية إلى أن الحوادث المسجلة توزعت على 593حادثة في الطرق المستوية و290حادثة في التقاطعات و133حادثة في المنحدرات و79 حادثة دوران و35 حادثة في الجسور الأرضية وثلاث حوادث في الطرق المغلقة و64 حادثة أخرى.

وقدرت الإحصائية حجم الخسائر المادية الناجمة عن الحوادث مجتمعة بـ184 مليون ريال.

سبأ
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