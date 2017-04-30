ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 01 - مايو - 2017 الساعة 11:54:07ص
الدفاع المدني والمرور يحذران المواطنين والسائقين من التواجد في مجاري السيول
حذرت مصلحة الدفاع المدني والإدارة العامة للمرور المواطنين وسائقي المركبات من التواجد في مجارى السيول مع بدء موسم الأمطار.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 28فلسطينيا في الضفة والقطاع والقدس المحتلة ومستوطن يدهس طفلا وسط الخليل
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ،اليوم الأحد، حملة مداهمة واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث اعتقلت 28 مواطنا في الضفة وقطاع غزة والقدس..
إجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش آلية التعامل بالبطاقة السلعية في المولات التجارية
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة وزير الصناعة والتجارة عبده محمد بشر، الملاحظات المقدمة من مالكي المولات حول آلية التعامل بالبطاقة السلعية لموظفي الدولة في القطاعين العام والخاص.
محافظ الحديدة يدشن بطولة الصمود للمحافظات لكرة الطائرة الشاطئية 
دشن محافظ الحديدة حسن احمد الهيج ومعه نائب مدير مكتب الشباب والرياضة سرحان قائد  اليوم على شواطى محافظة الحديدة  منافسات بطولة الصمود الاولى  لكرة الطائرة الشاطئية والتي ينظمها إتحاد فرع كرة الطائرة بمحافظة الحديدة  وبإشراف ودعم وزارة الشباب والرياضة.
آخر الأخبار:
أسعار النفط تتراجع بشكل طفيف مع تزايد المخاوف بشأن وفرة المعروض في الأسواق
تفكيك ثلاث عبوات ناسفة بمديريتي القريشية والعرش بمحافظة البيضاء
قوات الاحتلال تعتقل اربعة فلسطينيين من الخليل
مفوضية شؤون اللاجئين ترسل مساعدات جوية للفارين من العنف في الكونغو الديمقراطية
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
أسعار النفط تتراجع بشكل طفيف مع تزايد المخاوف بشأن وفرة المعروض في الأسواق
[01/مايو/2017]
طوكيو – سبأ :

انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين بسبب مخاوف من احتمال ألا تؤدي تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك إلى تقليص الفائض من المعروض في السوق بشكل كبير على المدى القريب على الرغم من الحديث عن تمديد سريان هذه التخفيضات.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو حزيران 12 سنتا إلى 49.21 للبرميل بحلول الساعة 0032 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفع عند الإغلاق يوم الجمعة 36 سنتا. وارتفعت التعاقدات نحو اثنين في المئة عن أدنى مستوى وصلت إليها منذ شهر يوم الخميس.

وهبط سعر خام برنت لأقرب شهر استحقاق جديد في يوليو تموز 14 سنتا إلى 51.91 دولار.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
انخفاض مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
روسيا تعلن عن بدء مباحثات مع البنك الآسيوي للاستثمار مشروع طريق يربط الصين بأوروبا
وصول أول قطار شحن من بريطانيا إلى الصين بعد 19 يوماً
نمو الاقتصاد الأمريكي بأضعف وتيرة في ثلاث سنوات خلال الربع الأول من 2017م
إرتفاع الاحتياطيات الأجنبية لروسيا إلى 400 مليار دولار
إجتماع برئاسة وزير الصناعة يناقش آلية التعامل بالبطاقة السلعية في المولات التجارية
وزير مالية ألمانيا: يجب ألا يكون لبريطانيا مزايا على نظرائها الأوروبيين بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي
روسيا تعلن عن إنخفاض إنتاجها من النفط إلى 300 ألف برميل يومياً
الأسهم الأوروبية تتراجع في بداية تعاملاتها
ميركل تطالب بفرض التزامات مالية على بريطانيا في مستهل مفاوضات (بريكست)
العدوان السعودي على اليمن
مصرع وإصابة عدد من مرتزقة العدوان في كسر محاولة تقدم باتجاه الأربعين بتعز
[30/أبريل/2017]
قبائل مخلاف السُمل بمديرية عتمة بذمار تعلن استمرار النفير العام
[30/أبريل/2017]
قنص جنديين سعوديين وتدمير آلية عسكرية ودك عدد من مواقع العدو بجيزان ونجران
[30/أبريل/2017]
إستهداف تجمعات لمرتزقة العدوان في وادي الربيعة بمديرية صرواح بمأرب
[30/أبريل/2017]
طيران العدوان يستهدف بغارة قطيع من الأبل بمديرية حريب القراميش بمأرب
[30/أبريل/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by