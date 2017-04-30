محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تفكيك ثلاث عبوات ناسفة بمديريتي القريشية والعرش بمحافظة البيضاء البيضاء - سبأ:

فككت الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بمحافظة البيضاء ثلاث عبوات ناسفة بمديريتي القريشية والعرش.



وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية عثرت في مديرية القريشية على عبوتين ناسفتين زرعتها عناصر إرهابية مجهولة في منطقة الظهر بجوار الخط العام وعبوة ناسفة جوار الخط العام بمنطقة طباب في مديرية العرش



وأشار المصدر إلى أنه تم استدعاء خبراء المتفجرات الذين قاموا بتفكيكها .. لافتاً إلى أنه يجري حالياً استكمال التحقيقات لمعرفة المتورطين في هذه الأعمال وضبطهم.



وأكد أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن.

سبأ [01/مايو/2017]سبأ