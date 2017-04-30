عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الاحتلال تعتقل اربعة فلسطينيين من الخليل رام الله – سبأ :

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اربعة فلسطينيين بينهم فتيان من محافظة الخليل بالضفة الغربية .



وأفادت مصادر أمنية ومحلية لوكالة الأنباء الفلسطينية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة /صوريف/ شمال غرب الخليل، واعتقلت شاباً ، بعد دهم منزل ذويه .



واقتحمت تلك القوات مدينة الخليل، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين بينهم فتيان عقب دهم منازل ذويهم .



كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعلى مدخل مخيم الفوار، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم .

سبأ [01/مايو/2017]سبأ