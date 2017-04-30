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آخر تحديث: الإثنين، 01 - مايو - 2017 الساعة 11:54:07ص
الدفاع المدني والمرور يحذران المواطنين والسائقين من التواجد في مجاري السيول
حذرت مصلحة الدفاع المدني والإدارة العامة للمرور المواطنين وسائقي المركبات من التواجد في مجارى السيول مع بدء موسم الأمطار.
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الدفاع المدني والمرور يحذران المواطنين والسائقين من التواجد في مجاري السيول
[01/مايو/2017]
صنعاء - سبأ:
 حذرت مصلحة الدفاع المدني والإدارة العامة للمرور المواطنين وسائقي المركبات من التواجد في مجارى السيول مع بدء موسم الأمطار.

وأوضحت مصلحة الدفاع المدني والإدارة العامة للمرور في بلاغ تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ / نسخة منه أن التواجد في مثل هذه المناطق قد يجعلهم عرضة لجرف السيول التي قد تداهمهم في أي لحظة.


وحث البلاغ سائقي المركبات والسيارات على توخي الحيطة والحذر عند سيرهم على الطرقات الممطرة ، مع تجنب السرعة الزائدة حتى لا يكونوا عرضة للانزلاقات والحوادث المؤسفة.

سبأ
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