محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الدفاع المدني والمرور يحذران المواطنين والسائقين من التواجد في مجاري السيول صنعاء - سبأ:

حذرت مصلحة الدفاع المدني والإدارة العامة للمرور المواطنين وسائقي المركبات من التواجد في مجارى السيول مع بدء موسم الأمطار.



وأوضحت مصلحة الدفاع المدني والإدارة العامة للمرور في بلاغ تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ / نسخة منه أن التواجد في مثل هذه المناطق قد يجعلهم عرضة لجرف السيول التي قد تداهمهم في أي لحظة.





وحث البلاغ سائقي المركبات والسيارات على توخي الحيطة والحذر عند سيرهم على الطرقات الممطرة ، مع تجنب السرعة الزائدة حتى لا يكونوا عرضة للانزلاقات والحوادث المؤسفة.

سبأ [01/مايو/2017]سبأ