عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مفوضية شؤون اللاجئين ترسل مساعدات جوية للفارين من العنف في الكونغو الديمقراطية جنيف – سبأ :

أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بأن طائرة محملة بالمساعدات وصلت إلى العاصمة الأنغولية لواندا، لتوصيل مواد إغاثة كافية لأكثر من 11 ألف شخص فروا من تصاعد أعمال العنف مؤخرًا في الكونغو الديمقراطية.



وقالت الممثلة الإقليمية للمفوضية في جنوب إفريقيا شارون كوبرن، في تصريحات لها اليوم، إن الطائرة هبطت أمس محملة بالمساعدات، لافتةً إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة نقل مزيد من إمدادات الإغاثة إلى هؤلاء النازحين عبر أنغولا.



كما أكدت حاجة الوافدين إلى المساعدات المنقذة للحياة بشدة، بما في ذلك الغذاء والمياه والمأوى والخدمات الطبية، مشيرةً إلى أن المفوضية تقوم بشراء الغذاء محليًا لدعم الأشخاص الأكثر ضعفًا، بمن فيهم الأطفال والنساء الحوامل وكبار السن.



وأدى الصراع الجاري في إقليم كاساي بالكونغو الديمقراطية إلى تشريد أكثر من مليون شخص منذ منتصف العام الماضي.



وطلبت مفوضية شؤون اللاجئين من الحكومة الأنغولية السماح للاجئين بعبور الحدود وكفالة الوصول بدون إعاقات للوافدين الجدد، وعدم إعادة الفارين من العنف في الكونغو الديمقراطية. وتستضيف أنغولا في الوقت الراهن نحو سبعة وخمسين ألف لاجئ وطالب لجوء، من بينهم 25 ألفًا من الكونغو الديمقراطية.

سبأ [01/مايو/2017]سبأ