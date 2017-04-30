رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل البلجيكي نوفيل يحرز لقب رالي الأرجنتين الدولي بوينس آيرس – سبأ:

تمكن البلجيكي تييري نوفيل سائق فريق "هيونداي" من تحقيق فوزه الثاني على التوالي في بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي" لموسم 2017، وذلك بعد حصده لقب رالي الأرجنتين الدولي، الجولة الخامسة من البطولة.



وحقق السائق البلجيكي البالغ من العمر 28 عاما، فوزه الرابع في مسيرته بعدما احتل المركز الأول بزمن قدره 3 ساعات و38 دقيقة و10 ثوان ، متفوقا بفارق ضئيل على البريطاني ايلفين ايفانز سائق فريق "أم- سبورت فورد" الذي كان المتصدر أغلب فترات الرالي، بزمن قدره سبع ثوان فقط .



وجاء الاستوني، اوت تاناك، سائق فريق "أم- سبورت فورد" في المركز الثالث بفارق 29.9 ثانية عن المتصدر، فيما جاء الفرنسي سيباستيان اوجييه سائق فريق "أم- سبورت فورد" أيضا، وبطل العالم في المواسم الأربعة الأخيرة، في المركز الرابع بفارق دقيقة واحدة و24 ثانية ، بينما أكمل الفنلندي، ياري ماتي لاتفالا، سائق فريق "تويوتا ياريس" الخماسي الأول في الرالي بفارق دقيقة واحدة و48 ثانية عن المتصدر.



ورغم فشل اوجييه في تحقيق الفوز في هذه الجولة من بطولة العالم للراليات "دبليو آر سي"، إلا أنه حافظ على صدارته للترتيب العام برصيد 100 نقطة وبفارق 16 نقطة عن زميله السابق لاتفالا الذي حل ثانيا، فيما استفاد نوفيل من فوزه اليوم وتقدم إلى المركز الثالث برصيد 84 نقطة، فيما جاء تاناك رابعا برصيد 66 نقطة، بينما احتل الإسباني داني سوردو سائق فريق "هيونداي" الذي حل ثامنا في رالي الأرجنتين، المركز الخامس برصيد 51 نقطة.



ويبدو أن باب التنافس سيبقى مفتوحا على مصراعيه هذا الموسم على لقب المصنعين بعد انسحاب "فولكسفاغن" من البطولة، إذ فازت أربع فرق في الجولات الخمس الأولى (اوجييه مع فورد في مونتي كارلو، ولاتفالا مع تويوتا في السويد، والبريطاني كريس ميك مع سيتروين في المكسيك، ونوفيل مع هيونداي في فرنسا والأرجنتين).



وبانتهاء رالي الأرجنتين، سينتقل السائقون إلى البرتغال التي ستستضيف الجولة السادسة من البطولة خلال الفترة الممتدة بين 19 و21 مايو المقبل.

سبأ [01/مايو/2017]سبأ