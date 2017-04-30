عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التحالف الدولي يعلن مقتل 352 مدنيا على وجه الخطأ في سوريا والعراق واشنطن – سبأ :

أعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في سوريا والعراق، أن عمليات التحالف تسببت منذ بدئها في أغسطس من عام 2014 بمقتل 352 مدنيا على الأقل.



وقال التحالف، في بيانه الشهري الذي أصدره ، "حتى الآن، وبناء على المعلومات المتوفرة، سجلنا مقتل نحو 352 مدنيا على الأقل بطريق الخطأ من خلال الضربات الجوية لطائرات التحالف منذ بدء عمليات /العزم الصلب/ في سوريا والعراق"..معبرا عن أسفه لسقوط هؤلاء الضحايا في صفوف المدنيين على وجه الخطأ.



يذكر أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يقوم بعملية "العزم الصلب" ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق منذ أغسطس عام 2014، ويدعم منذ 17 أكتوبر الماضي عملية عسكرية لتحرير مدينة الموصل شمالي العراق من عناصر التنظيم.

سبأ [01/مايو/2017]سبأ